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Mardin, şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Mardin, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin, şehidini son yolculuğuna uğurladı
24.12.2023 - 16:46,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Mardin'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için tören düzenlendi.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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