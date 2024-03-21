Market çalışanına "Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi" diyen öğretmene bir yıla kadar hapis talebi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir tartışma sırasında market görevlisine "Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi yeter be" diyen öğretmen hakkında bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde geçen 3 Mart günü yaşandı. Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Onur D.'nin babası K.D.; bir market çalışanı Ö.B. ile tartıştı. Tartışmadan haberi olunca market önüne gelen Onur D., olay yerindeki polislerin müdahalesi üzerine uzaklaştırıldığı sırada Ö.B.'ye hitaben "Başımıza ne geldiyse kapalılar yüzünden geldi yeter be" diye bağırmaya başladı.
Olaydan sonra market çalışanı Ö.B., Onur D.'nin kendisine söylediği sözler nedeniyle şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Onur D., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, kimsenin siyasi görüşüne veya yaşantısına karşı ithamda bulunmadığını söyledi.
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Onur D. hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede; toplanan delillerin değerlendirildiğinde Onur D.'nin Ö.B.'ye karşı söylediği sözlerinin; Ö.B. ile birlikte İslam dininin vecibelerini yerine getirmek isteyen tüm başörtülü kadınlara yönelik olarak benimsedikleri dinin kurallarına uygun bir yaşam sürmelerinden dolayı bu kişileri hedef göstererek alenen tahkirde (aşağılama) bulunduğu yer aldı.
Onur D.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Öte yandan Kozlu Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturmada Onur D.'ye görevinden uzaklaştırma kararı verildi. İdari soruşturma devam ederken Onur D.'nin üyesi olduğu Eğitim Bir-Sen Şube yönetimi, disiplin kurulu aldığı ihraç kararının onaylanması için genel merkeze iletti.
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