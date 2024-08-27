Market Dolabından Su ve Meşrubat Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
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Market Dolabından Su ve Meşrubat Hırsızlığı Kamerada

Mersin'de bir marketin önündeki dolabın kilidini kıran 2 kişi, yaklaşık 3 bin liralık su ve meşrubat çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

27.08.2024 20:25
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Market dolabından su ve meşrubat hırsızlığı kamerada

Mersin'de marketin dolabından su ve meşrubat çalan 2 kişi kameraya yakalandı

MERSİN - Mersin'de bir marketin önündeki dolabın kilidini kıran 2 kişi, yaklaşık 3 bin liralık su ve meşrubat çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir markette dün sabaha karşı yaşandı. Saat 05.00 sıralarında iki şahıs gözlerine kestirdikleri bir markete yaklaştı. Market önünde duran su dolabını kilidini kırarak açan şahıslar, dolaptaki su, meyve suyu, soda, enerji içeceği ve çikolataları çaldı. Çaldıkları malzemeleri iş yerinin yakınındaki manavın önünden aldıkları kasaya koyarak uzaklaşan şahıslar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Kamera görüntülerine baktığımda üzüldüm, gencecik çocuklar bunlar"

Market sahibi Ahmet Kara, sabah iş yerine geldiğinde dolabın kırık olduğunu fark ettiğini söyledi. Kamera görüntülerine baktığında yaşanan hırsızlık olayını gördüğünü dile getiren Kara, şahısların çaldığı su ve meşrubatların 2 bin 500 ila 3 bin lira civarında olduğunu kaydetti. Dolapta, çikolatalar, meyve suları, enerji içecekleri olduğunu ifade eden Kara, "Sabaha karşı 2 genç dolabı kırıyor. Manav tarafından kasa alıp doldurup götürüyorlar. Kamera görüntülerine baktığımda üzüldüm, gencecik çocuklar bunlar. Sokaklarda dolaşıyorlar. Şimdi ben polise versem bir türlü, vermesem bir türlü. Bu çocuklara birilerinin dur demesi lazım. Bugün bir çikolataya tenezzül ediyorsa, yarın kim bilir bunlar neler yapar? Şikayetçi olmadım. Çok fazla zararım olmadı. Şikayetçi olacaktım ama gencecik çocuklara baktım, üzüldüm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Market Dolabından Su ve Meşrubat Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika

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