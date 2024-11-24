Marmara Adası\'nda Heyelan: Bir İşçinin Cenazesine Ulaşıldı

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Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinda bir mermer ocağında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Olay, akşam saat 18.10 sıralarında Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö.'ye ait mermer ocağında yaşandı. Meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilere ulaşmak iş makınaları ile arama kurtarma çalışması başlatıldı. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri de sevk edilirken, AFAD ve UMKE ekipleriyle adaya ulaşım için koordinasyon sağlandı. Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu belirlenirken, Özmen'in cenazesine ulaşıldı. Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor. - BALIKESİR