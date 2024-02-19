Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi\'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, 9. dalışlarını gerçekleştirerek geminin makine dairesinde arama çalışmalarına başladı.

19.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalgıçlar 9'uncu dalışlarını gerçekleştirdi, makine dairesinde aramalar başlatıldı

BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Vali Mahmut Demirtaş kriz merkezine gelerek mürettebatın yakınlarına bilgi verdi. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçlar, 9. dalışlarını gerçekleştirerek geminin makine dairesinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 2 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A gemisindeki aramalar, 5. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 573 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Karacabey'in Kurşunlu Mahallesi'nde gelerek ailelere bilgi verdi.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalgıçların 9'uncu dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve geminin makine dairesine kadar indikleri öğrenilirken arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:47:27. #1.11#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan gemide arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement