Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sıra kavgası çıktı - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sıra kavgası çıktı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iki vatandaş arasında çıkan sıra kavgasında, bir taraf güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olay, hastane içerisinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.05.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Taraflardan biri kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane içerisinde bekleyen iki vatandaş arasında sıra kavgası çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kata çıkan güvenlik görevlisi ile taraflardan biri arasında sözlü tartışma başladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, hastanenin güvenlik görevlisine tehdit ve hakaretler savurdu. Tartışma olay yerine gelen güvenlik ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sıra kavgası çıktı - Son Dakika

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