Marmaraereğlisi'nde Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi'nde Motosiklet Hırsızlığı

Marmaraereğlisi\'nde Motosiklet Hırsızlığı
04.08.2025 10:01
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Denizdeyken motosikleti çalınan vatandaşın şikayetiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize giren bir vatandaşın motosikleti çalındı, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş motosikletini yol kenarına park edip denize girdikten sonra geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını fark etti. Durumu Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildiren vatandaşın şikayeti üzerine ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

JASAT tarafından yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda çalınan motosikletin Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili hırsızlık şüphelisi A.D. ve motosikleti satın alan G.D. gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaraereğlisi'nde Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

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