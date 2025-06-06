Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim - Son Dakika
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3.Sayfa

Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Marmaray\'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim
06.06.2025 00:10
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İstanbul'da Marmaray'da çocukları yanındayken babaya yumruk atan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Ekrem Dur, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dur, "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Marmaray'da bir babaya iki çocuğunun yanında yumruk atan ve geçtiğimiz gün tahliye edilen Ekrem Dur, yaptığı açıklamada "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Marmaray'da iki çocuğunun yanında bir babanın saldırıya uğraması ülke gündemini uzun süre meşgul etmişti. Babaya saldıran iki kişi hakkında soruşturma başlatmış, yumruk atan Ekrem Dur ise tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Çocuklarının yanında babaya yumruk atan Ekrem Dur'un tutukluluğuna avukatı itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından Dur tahliye edildi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Ekrem Dur, tahliye edilmesinin ardından Habertürk'e açıklamalarda bulundu. "Arkadaş çok tahrik etti. Hiç yer bırakmadı." dedi" diyen Dur, kamuoyundan da özür diledi.

"BEN BÖYLE BİR İNSAN DEĞİLİM"

Açıklamasının devamında Dur, "Ben inanın böyle bir insan değilim, milletimizden ve çocuklardan özür diliyorum. Hiçbir çocuğun böyle bir şey yaşamasını istemem. Benim de çocuklarım var. Öyle bir yere geldi ki biz artık o noktadan sonra çocukları görmedik. İnanın nasıl yaptım, nasıl vurdum ben bile hatırlamıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim çocukların yanında böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.

İstanbul, Marmaray, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • KEMAL OĞUZ:
    Şimdi dur bakalım. Hazır millet yumuşadı, olay biraz soğudu ve biraz da babanın huysuzluğu anlaşıldı diye hemen aklınca fırsattan istifade temize çıkarmaya çalışma kendini! Her ne olursa olsun senin yaptığın VANDALLIK, BARBARLIK VE VAHSİLİK! Üstelik vurup bir de kaçtın ve! Madem gözün bir şey görmedi öyleyse cezasını çekeceksin arkadaş! özür dileyip kurtulmak yok!!! 97 82 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    ne korkusu sardı da böyle konusuyor:)) Sedat beyden acıklama geldi bu kişiye G. korkusu düşmüş olmasın :)) 63 64 Yanıtla
  • 334759:
    VAYBE hem şiddet uygula hemde haklı olduğunu SAVUNMAYA çalış ne güzel ADALET darısa BAŞıNA. 40 44 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    sen adem ve Havva soyundan değilsin asla 31 47 Yanıtla
  • ha07600760:
    vur tutuklan sonra serbest ve ben böyle değildim ....takdir kamuoyunun 34 34 Yanıtla
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