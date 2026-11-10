Marmaris açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 kaçakçı şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik birimleri tarafından Türk karasularına can salları içinde Türk karasularına gire itilen 8'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.