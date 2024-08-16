Marmaris Açıklarında Geri İtme Olayı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içine bindirilen düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi.

Marmaris ilçesi açıklarında can salına bindirilmiş bir düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içindeki bir düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA