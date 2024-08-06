Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı yollardan İtalya'ya gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye bot sevk etti. İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris Açıklarında Yasa Dışı Göçmenler Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?