Marmaris Datça karayolunda araç yanarak kullanılamaz hale geldi

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Marmaris Datça karayolu Balıkaşıran mevkiinde gece saatlerinde hareket halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Araç içindeki vatandaşlar dumanı fark edince aracı terk etti.

Edinilen bilgiye göre, Halil Can Sezgin, yönetimindeki 48 AKC 378 plakalı aracı ile Datça-Marmaris karayolu Balıkaşıran mevkiinde seyir halinde iken koku gelmesi sonrası yanında bulunan işe ile birlikte araçtan indiklerinde aracın motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiler.

İhbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, polis, jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü ve araçta soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının aracın elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor. - MUĞLA