Marmaris Sevgi Yolu\'nda sabah erken saatlerde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması yapıldı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçenin en yoğun kullanılan noktalarından Sevgi Yolu'nda sabahın erken saatlerinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris'in daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Sevgi Yolu'nda sahaya çıktı. Vatandaşların ve ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda cadde boydan boya yıkanırken, alan genelinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Kentin temiz ve düzenli kalabilmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşların da destek vermesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye yetkilileri, yoğun kullanılan alanlara bırakılan çöplerin, izmaritlerin ve diğer atıkların çevreye atılmaması; çöp kutularının kullanılması ve ortak yaşam alanlarının temiz tutulması konusunda tüm vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaptı.