Marmaris'te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir kaçakçı yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir kaçakçı yakalandı

Marmaris\'te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir kaçakçı yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan göçmenler, Yunanistan Sahil Güvenlik tarafından durdurulduktan sonra Türk karasularına geri itildi. Olayda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

11.02.2024 16:54
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan Sahil güvenlik unsurlarınca durdurularak Türk Karsularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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