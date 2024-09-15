Marmaris\'te Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Marmaris Armella koyunda Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Akyarlar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 5 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalanmıştır. - MUĞLA