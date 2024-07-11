Marmaris'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Marmaris\'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı

Marmaris karayolu Sakartepe rampasında iniş halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

11.07.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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Marmaris karayolu Sakartepe rampasında iniş halinde olan 48 FP 270 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 70 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araç sürücüsü 65 yaşındaki Birsen Deveci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Birsen Deveci yönetimindeki 49 FP 270 plakalı otomobil, Sakartepe rampası seyir terasına gelmeden önceki son virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye, 112 ambulans, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma, polis ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp arazi olması nedeniyle sağlık ekipleri yaralıyı alamayınca UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Birsen Deveci, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak karayolundan sarkıtılan ip yardımı ile yukarı çekildi.

Yaklaşık bir saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından araç sürücüsü 65 yaşındaki Birsen Deveci kurtarıldıktan sonra 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 65 yaşındaki yaralı kadının durumunu iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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