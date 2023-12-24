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Marmaris'te aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te aranan şahıs yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda hırsızlık, cinsel saldırı ve basit yaralama gibi suçlardan aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs, hapis cezası ve para cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris\'te aranan şahıs yakalandı
24.12.2023 - 12:06,
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları devam ederken saha çalışmalarında suçlulara göz açtırmıyorlar. Ekipler Marmaris'te hakkında çeşitli suçlardan toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezası ve 9 bin Lira para cezası olan şahıs yakalandı.

Hakkında birçok suçtan karara bağlanmış hapis cezası bulunan H.S isimli şahıs ilçe merkezinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve motorlu yunus ekiplerince yapılan denetim çalışmalarında yakalandı. Hırsızlık, cinsel saldırı ve basit yaralama gibi suçlardan aranan H.S emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris adliyesine çıkarıldı. 4 yıl 7 ay, 7 ay 15 gün hapis cezası ve 9 bin Lira para cezası olan şüpheli şahıs tutuklu yargılanmak üzere adli makamlarca cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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