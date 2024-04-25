Marmaris'te bir otel çalışanı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Marmaris'te bir otel çalışanı bıçaklanarak öldürüldü

Marmaris\'te bir otel çalışanı bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. İlknur Ç. ile A.İ.K arasında çıkan kavga sonucunda A.İ.K, yanındaki bıçakla İlknur Ç.'yi bıçakladı. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, İlknur Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan A.İ.K ise polis tarafından yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 14:16
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İ.Ç (39) isimli genç kadın, çalıştığı iş yerinin dışına çağrılan A.İ.K ile konuşmaya başladı. Konuşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.K. yanındaki bıçakla kadını bıçakladı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaydan sonra kaçan A.İ.K polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Ç. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te bir otel çalışanı bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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