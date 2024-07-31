Marmaris'te Çocuk İşçi Şebekesine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te Çocuk İşçi Şebekesine Operasyon: 5 Tutuklama

Marmaris\'te Çocuk İşçi Şebekesine Operasyon: 5 Tutuklama

Marmaris'te sokakta taç ve hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukları zorla çalıştıran bir şebekeye yönelik operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, uyuşturucu, para ve kaçak eşyalar da ele geçirildi.

31.07.2024 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te sokakta taç, hediyelik eşya satarak para kazanmak için getirilen yaşı küçük çocukların zorla çalıştıran şebekeden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından uzun süren kapsamlı takip ve çalışmalarda; yaşı küçük çocukların ve zorla çalışmalarını sağlayan şüpheli şahısların kaldıkları adresler önceden tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alınması sonrası belirlenen adreslerde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda; taç sattırılan yaşı küçük 13 mağdur çocuk muhafaza altına alınırken, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Eş zamanlı olarak arama yapılan adreslerde; kırmızı reçeteli 53 adet Galara 300 mg ibareli uyuşturucu nitelikli olarak değerlendirilen hap, taç satışı esnasında iletişim amaçlı kullanılan 1 adet ışıklı lazer cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 404 TL, 210 pound, 50 Euro ve 42 dolar, plastik tel üzerine çiçek desenleri ile sarılı sokakta yaşı küçük çocuklara sattırılan çok sayıda taç, siyah poşet içerisinde faturasız ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 adet farklı marka modellerde şarjlı tıraş makinesi, 29 adet farklı marka modellerde faturasız ve gümrük kaçağı olarak değerlendirilen elektronik kablosuz kulaklık, plastik tel üzerine çiçek desenleri ile sarılı sokakta yaşı küçük çocuklara sattırılan çok sayıda taç muhafaza altına alındı.

Yaşı küçük mağdurlar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'İnsan Ticareti' suçundan tutuklandı. Bir şahıs ise Marmaris'e giriş yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Operasyon, Marmaris, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Çocuk İşçi Şebekesine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:20:31. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Çocuk İşçi Şebekesine Operasyon: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement