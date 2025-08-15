Marmaris'te Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Marmaris'te Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

15.08.2025 16:33
Marmaris Devlet Hastanesi'nde doktoruna saldıran K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktora fiziki saldırıda bulunan şüpheli K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Marmaris Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre K.Ç. isimli hasta, muayene olmak üzere üroloji polikliniğine başvurdu. Poliklinikte görevli doktor S.P., gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından hastayı acil servise yönlendirdi. Ancak bu yönlendirmeye sinirlenen K.Ç., önce doktora sözlü hakaretlerde bulundu, ardından doktor S.P.'ye karnına tekme atarak fiziki saldırıda bulundu. Saldırgan bununla da yetinmeyerek klinikte bulunan bilgisayarlara zarar verdi. Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından 'beyaz kod' verildi ve durum emniyet güçlerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, K.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan tutuklandı

Doktor S.P.'nin saldırgan hakkında şikayetçi olması üzerine adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan K.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

