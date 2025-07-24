Marmaris\'te Domuz Sürüleri Sokakları Mesken Tutuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye tarafından alınmayan önlemler ve çöplerin zamanında toplanmaması, domuz sürülerinin ilçeyi mesken tutmasına neden oldu.

Marmaris ilçe merkezinde domuz sürüleri, gece gündüz ayrımı yapmadan her gün sokaklarda, parklarda ve sahillerde görülmeye başlandı. İnsanların arasında aldırış etmeden gezinerek yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydediyor.

Marmaris Belediyesi'nin bu konuya yeterli hassasiyeti göstermediğini ifade eden vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederken, zamanında toplanmayan çöplerin, sokaklardaki kirliliğin domuz sürülerine davetiye çıkardığını ifade ettiler. Zaman zaman domuz sürülerinin evcil hayvanlarına da zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, halk sağlığı ve güvenliği açısından Marmaris Belediyesi'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladılar. - MUĞLA