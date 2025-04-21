Marmaris\'te Gazeteciye Saldırı: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci Murat Ersan'a saldırarak yaralanmasına sebep olan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın arkasındaki kişi veya kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.

15 Nisan Salı günü Marmaris'te gazeteciye, gazeteci Murat Ersan'a saldırının ardından Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayiş büro ekiplerinin yanı sıra diğer tüm birimlerin de titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ilçedeki 100'den fazla güvenlik kamerası saatlerce incelendi. İnceleme neticesinde saldırı olayına karıştıkları öne sürülen 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Bir kadın ve 4 erkek şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'Tanımadığı kişiler tarafından saldırıldı'

15 Nisan akşamı, Marmaris'te görevli gazeteci Murat Ersan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kafasından ve çenesinden darbe alan Ersan, çevredekilerin ihbarı sonucu gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından saldırganı tanımadığını belirten Ersan, şikayetçi olduğunu beyan etti. Bunun üzerine emniyet birimleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, saldırganların kimliklerini belirlemek için 100'den fazla güvenlik kamerasını inceledi. E.E. ve S.N.Y. isimli şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, saldırının ardından 418. Sokak'taki ormanlık alana motosikletlerini bırakarak 403. Sokak'a yürüdü. Burada bir süre bekledikten sonra 48 plakalı araçla K.U. tarafından alınarak Armutalan Mahallesi'ne götürüldükleri belirlendi. Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonla E.E., S.N.Y. ve K.U. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, saldırıya yardım ettiği veya yönlendirdiği değerlendirilen H.T. ve A.S.G.'yi de emniyete götürdü. Bugün adliyeye çıkarılan beş şüphelinin ifadeleri alınarak hakim karşısına çıkarıldı. Öte yandan, şüphelilerden H.T.'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Olayın arkasındaki kişi veya kişilere yönelik tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MUĞLA