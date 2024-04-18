Marmaris\'te inşaat kazasında 1 ölü, 1 yaralı: 4 kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde dün akşam meydana gelen ve bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği bir işçinin de yaralandığı inşaat kazasında şantiye şefi, yüklenici firma yetkilisinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nin girişinde özel bir kuruma ait sosyal tesis otel inşaat alanında dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisi ile çelik kalıp iki işçinin üzerine düşmüştü. Yaşanan kazada, İsmail Tepebaşı isimli işçi olay yerinde hayatını kaybederken, Y.G isimli işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Emniyet güçleri olayın ardından şantiye şefi, yüklenici firma sorumlusu ve inşaat alanından sorumlu iki kişiyi Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına aldı.

Marmaris Kaymakamlığı Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı iş kazası ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken inşaat alanında iki iş güvenliği uzmanı görevlendirilerek olay yeri incelemeye alındı. Bilirkişi olarak incelemelerine başlayan iş güvenliği uzmanlarının rapor sonuçlarının beklendiği belirtildi. Gözaltı süreçleri devam eden 4 kişinin sorgularının devam ettiği ve bilirkişi raporunun ardından mahkemeye sevk edileceği bilgisi edinildi. - MUĞLA