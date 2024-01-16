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Marmaris'te İş Makinesi Kanala Düştü - Son Dakika
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Marmaris'te İş Makinesi Kanala Düştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kamyonetin kasasında taşınan iş makinesi, kayarak kanala düştü. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş makinesi çekici yardımıyla kurtarıldı ve olayda herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Marmaris\'te İş Makinesi Kanala Düştü
16.01.2024 - 13:30,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet kasasında taşınan iş makinesinin kayarak kanala düştüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından düşen iş makinesi, demirleri kırıp kanala düştü. İş makinesi daha sonra çekici yardımı ile olduğu yerden çıkartıldı. İş makinesinin düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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