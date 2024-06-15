Marmaris'te İtalya'ya gitmeye çalışan tekne içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yelkenli tekne ile yasadışı yollardan İtalya'ya doğru hareket halinde olan tekne içinde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) yakalandı. - MUĞLA