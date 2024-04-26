Marmaris'te Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Marmaris\'te Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

26.04.2024 15:43
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 35 yaşındaki İlknur Çetin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Ayağı kırık ve alçıdayken olayı gerçekleştiren ve polis ekipleri tarafından kaçtığı motor ile yakalanıp gözaltına alınan A.İ.K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.İ.K. (38), İlknur Çetin'in iş yerine gelerek Çetin'i konuşma bahanesi ile dışarı çağırdı. Çetin'in dışarı çıkması ile kadına saldıran A.İ.K., birden fazla yerinden ölümcül darbeler ile kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından geldiği motora binerek kaçan A.İ.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ayağı kırık şekilde saldırmış

Saldırgan A.İ.K.'nin bir ayağının kırık olduğu ve platin takılı olduğu halde Çetin'in iş yerine gelerek olayı gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılırken, ayağı alçıda olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Polis ekiplerinin yardımıyla adliyeye getirilen A.İ.K., çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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