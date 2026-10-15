Marmaris\'te kaybolan İsa Çifçi için Balan Dağı\'nda AFAD koordinesinde arama yapılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te çıntar toplamak için çıktığı Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için bir kez daha geniş kapsamlı arama yapılacak. Kaybolduğu günden bu yana düzenli aralıklarla devam eden çalışmalar, Marmaris Kaymakamlığının talimatıyla AFAD koordinesinde çok sayıda ekip ve gönüllünün katılımıyla sürdürülecek.

Marmaris'te yakınlarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi'den yaklaşık üç yıldır haber alınamıyor. Çifçi'nin bulunması için kaybolduğu tarihten itibaren düzenli aralıklarla yürütülen arama faaliyetlerine, geniş kapsamlı yeni bir çalışma eklenecek.

Edinilen bilgiye göre, ailenin talebi üzerine Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla kaybolduğu bölgede yeniden kapsamlı arama yapılması planlanıyor. AFAD koordinesindeki çalışmaya jandarma ekiplerinin yanı sıra ilçedeki avcılar ve sivil toplum kuruluşları da katılacak.

Bir kovayla ayrıldı, geri dönmedi

Kaybolduğu zaman 65 yaşında olan İsa Çifçi, 30 Aralık 2023 tarihinde yakınlarıyla birlikte çıntar mantarı toplamak amacıyla Balan Dağı'na çıktı. Mantar toplamak için elinde bir kovayla yanındakilerden ayrılan Çifçi'den o günden bu yana haber alınamadı.

Çifçi'nin kaybolmasının ardından başlatılan arama faaliyetleri, geçen süre boyunca düzenli aralıklarla devam etti. Ancak bugüne kadar yürütülen çalışmalar, Çifçi'nin nerede olduğu sorusuna yanıt veremedi. Ailesi ve yakınları, yaklaşık üç yıldır kendisinden gelecek bir haberi bekliyor.

Kardeşleri cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi

Çifçi'nin kaybolmasına ilişkin dosya açık tutulurken, ailesinin gaiplik kararı alınmasına yönelik hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu süreçte Çifçi'nin kardeşleri de olayın cinayet şüphesi yönünden araştırılması talebiyle şikayette bulundu.

Başvurunun ardından dosyanın kayıp biriminden cinayet büro ekiplerine devredildiği bilgisi edinildi. Kardeşlerinin başvurusu, Çifçi'nin kaybolmasının ardında bir suç bulunup bulunmadığının araştırılması talebini içeriyor.

Avcılar ve gönüllüler de aramaya katılacak

Ailenin isteği üzerine yapılacak yeni aramada, Balan Dağı bir kez daha geniş kapsamlı olarak taranacak. AFAD koordinesinde yürütülecek çalışmada Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Marmaris Orman işletme Mdüürlüğü ekipleri, milli parklar ekipleri, ilçedeki avcılar ve sivil toplum kuruluşları birlikte görev alacağı öğrenildi.