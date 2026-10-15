Marmaris'te kaybolan İsa Çifçi için Balan Dağı'nda AFAD koordinesinde arama yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te kaybolan İsa Çifçi için Balan Dağı'nda AFAD koordinesinde arama yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris\'te kaybolan İsa Çifçi için Balan Dağı\'nda AFAD koordinesinde arama yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'nda çıntar toplarken kaybolan İsa Çifçi için Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla yeniden kapsamlı arama yapılacak. AFAD koordinesindeki çalışmaya jandarma, orman ve milli parklar ekipleri, avcılar ile sivil toplum kuruluşları katılacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te çıntar toplamak için çıktığı Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi için bir kez daha geniş kapsamlı arama yapılacak. Kaybolduğu günden bu yana düzenli aralıklarla devam eden çalışmalar, Marmaris Kaymakamlığının talimatıyla AFAD koordinesinde çok sayıda ekip ve gönüllünün katılımıyla sürdürülecek.

Marmaris'te yakınlarıyla birlikte mantar toplamaya gittiği Balan Dağı'nda kaybolan İsa Çifçi'den yaklaşık üç yıldır haber alınamıyor. Çifçi'nin bulunması için kaybolduğu tarihten itibaren düzenli aralıklarla yürütülen arama faaliyetlerine, geniş kapsamlı yeni bir çalışma eklenecek.

Edinilen bilgiye göre, ailenin talebi üzerine Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla kaybolduğu bölgede yeniden kapsamlı arama yapılması planlanıyor. AFAD koordinesindeki çalışmaya jandarma ekiplerinin yanı sıra ilçedeki avcılar ve sivil toplum kuruluşları da katılacak.

Bir kovayla ayrıldı, geri dönmedi

Kaybolduğu zaman 65 yaşında olan İsa Çifçi, 30 Aralık 2023 tarihinde yakınlarıyla birlikte çıntar mantarı toplamak amacıyla Balan Dağı'na çıktı. Mantar toplamak için elinde bir kovayla yanındakilerden ayrılan Çifçi'den o günden bu yana haber alınamadı.

Çifçi'nin kaybolmasının ardından başlatılan arama faaliyetleri, geçen süre boyunca düzenli aralıklarla devam etti. Ancak bugüne kadar yürütülen çalışmalar, Çifçi'nin nerede olduğu sorusuna yanıt veremedi. Ailesi ve yakınları, yaklaşık üç yıldır kendisinden gelecek bir haberi bekliyor.

Kardeşleri cinayet şüphesinin araştırılmasını istedi

Çifçi'nin kaybolmasına ilişkin dosya açık tutulurken, ailesinin gaiplik kararı alınmasına yönelik hazırlık yaptığı öğrenildi. Bu süreçte Çifçi'nin kardeşleri de olayın cinayet şüphesi yönünden araştırılması talebiyle şikayette bulundu.

Başvurunun ardından dosyanın kayıp biriminden cinayet büro ekiplerine devredildiği bilgisi edinildi. Kardeşlerinin başvurusu, Çifçi'nin kaybolmasının ardında bir suç bulunup bulunmadığının araştırılması talebini içeriyor.

Avcılar ve gönüllüler de aramaya katılacak

Ailenin isteği üzerine yapılacak yeni aramada, Balan Dağı bir kez daha geniş kapsamlı olarak taranacak. AFAD koordinesinde yürütülecek çalışmada Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,Marmaris Orman işletme Mdüürlüğü ekipleri, milli parklar ekipleri, ilçedeki avcılar ve sivil toplum kuruluşları birlikte görev alacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Toros DağlarıJandarmaMarmaris3. SayfaAralıkGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:31:57. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te kaybolan İsa Çifçi için Balan Dağı'nda AFAD koordinesinde arama yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei