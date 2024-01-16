Marmaris\'te Kumarhaneye Dönüştürülen Daireye Operasyon

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir binanın içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiğini tespit eden polis ekipleri yaptığı operasyonda kumar oynarken yakalanan ve oynatan kişilere 192 bin lira ceza yazarak yasal işlem başlattı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, kumar ve yasadışı bahislere yönelik mücadelelerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde yaptıkları araştırmalarda Tepe Mahallesi'nde bir dairenin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve kumar oynandığını bilgisine ulaştı.

'Aldıkları güvenlik önlemleri baskını engelleyemedi'

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile dört yanı kameralar ile çevrilen ve baskına karşı güvenlik önlemleri aldıkları öğrenilen bahse konu olan adrese operasyon düzenleyen ekipler kumar oynayan 30 kişi ve oynatan kişileri yakalayarak cezai işlem uyguladı. Kumar oynayanlara toplamda 192 bin 750 lira para cezası kesilirken, kumar oynatan kişiler asayiş büro ekiplerince gözaltına alınmalarının ardından haklarında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan idari ve adli işlem başlatıldı.

Yasadışı kumar faaliyetleri ile ilgili ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. - MUĞLA