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Marmaris'te Lastik Bot Arızası Sonrası 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te Lastik Bot Arızası Sonrası 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması sonucu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris\'te Lastik Bot Arızası Sonrası 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
03.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 22:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alan Türk Sahil Güvenlik bölgeye sahil güvenlik kurtarma gemisi gönderi. Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Lastik Bot Arızası Sonrası 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te Lastik Bot Arızası Sonrası 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı - Son Dakika
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