Muğla\'da Sahil Güvenlik ve Jandarma, mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtardı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde karadan ulaşımın bulunmadığı adada mahsur kalan düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri kurtardı.

Marmaris ilçesinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Jandarma Karakolu personeli tarafından 7 düzensiz göçmen ile birlikte bir çocuk ortak yapılan çalışma ile yakalandı. - MUĞLA