Marmaris'te mazot tankeri alev aldı, facia son anda önlendi

01.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Marmaris-Muğla karayolunda seyir halindeki mazot tankeri alev alırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Marmaris- Muğla karayolu üzerindeki Gelibolu Köprüsü yakınlarında seyir halindeki bir mazot tankeri alev alırken, yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çamlı Mahallesi mevkiinde, Marmaris istikametine ilerleyen mazot tankerinin alt kısmından seyir halindeyken alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler tanker şoförünü uyarırken, sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım çağrısında bulundu. O sırada bölgede çöp toplama çalışması yapan Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın sırasında güvenlik amacıyla karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Tankerden yükselen alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı ancak ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalar sonucu tanker yangını tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Trafik denetimli olarak açıldı, tankerin olay yerinden kaldırılması bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

