Minibüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
Minibüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi

Minibüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
24.02.2026 00:28  Güncelleme: 00:29
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi yolcu taşıma minibüsündeki bir kadın yolcu fenalaştı. Minibüs şoförü Mehmet Gönen, güzergah dışına çıkarak yolcuyu en yakın hastaneye ulaştırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi yolcu taşıma minibüsünde fenalaşan kadın yolcuyu şoför güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Marmaris'te Marmaris-İçmeler hattında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ'a bağlı yolcu minibüsü saat 16.00 seferini yaparken araçta bulunan kadın yolcu fenalaştı. Olay saat 16.25 sıralarında Siteler mevkiindeki bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden araç sürücüsü Mehmet Gönen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçmesinin ardından aracı güzergah dışına çıkardı ve fenalaşan vatandaşı en yakın hastaneye ulaştırdı.

Yolcu, Marmaris'teki özel bir hastane acil servis görevlileri tarafından minibüs içinden alınarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım

