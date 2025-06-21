Marmaris\'te Minibüs Yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan bir servis minibüsü, motor kısmından alev aldı. Olay, akşam saatlerinde Sarıana Mahallesi üzerinde meydana geldi. Yangın sırasında minibüste bulunan turistler güvenli bir şekilde tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaf yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA