Marmaris\'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet üzerinde bulunanlardan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Marmaris- İçmeler yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, iddiaya göre önlerinde ilerleyen minibüsü sollamaya çalıştıkları sırada önlerindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Savrulmanın ardından motosiklette bulunan kişilerden biri minibüsün altında kalırken, diğer şahıs ise savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüs altında kalan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralı ise ilk müdahalesinin altından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.