Marmaris\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Marmaris'in Bördübet bölgesindeki Akmusluk mevkiinde, saat 20.11'de çıkan orman yangını ihbarının ardından hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz, 3 su tankeri ve bir ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, belediye itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangınla mücadelede ekiplerin yoğun çabasıyla saat 21.40 itibariyle yangın kontrol altına alındığı soğutma çalışmasının devam ettiği açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA