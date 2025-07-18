Marmaris\'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında yol kenarlarında temizlik çalışmaları sürüyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Datça yolu çıkışında kuru ot ve çalı temizliği yapıldı. Özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu yaz aylarında yangın riskinin arttığı Marmaris'te, yol kenarındaki kuru otların temizlenmesiyle muhtemel kıvılcımların büyüyerek yangına dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleyen orman kahramanları sıcağın altında yoğun mesai sarf etti. Yetkililer özellikle araçlardan yanan izmarit ve cam şişelerin atılmasının yangın riskini arttırdığını vatandaşların bu konuda duyarlı ve hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yangınları önlemeye yönelik bu çalışmaların, Marmaris'in farklı noktalarında da sürdürüleceği belirtildi. - MUĞLA