Marmaris\'te otluk alan yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangınına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karaca Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alandaki otlar tutuştu. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi kolluk kuvvetleri de güvenlik önlemlerini aldı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürütürken, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA