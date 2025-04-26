Marmaris'te Sahte Para İle Yakalanan İngiliz Turist - Son Dakika
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Marmaris'te Sahte Para İle Yakalanan İngiliz Turist

Marmaris\'te Sahte Para İle Yakalanan İngiliz Turist

Marmaris'te bir esnafın sahte para şikayeti üzerine İngiliz turist J.A.C. yakalandı.

26.04.2025 20:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir esnafın sahte para şikayeti üzerine yapılan incelemede bir İngiliz vatandaşı sahte pound ile yakalandı.

Olay, 24 Nisan günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki bir spa salonu işletmecisi turist müşterisinin verdiği paranın sahte olduğunu fark etti. Turistin gittiği anda paranın sahte olduğunu fark eden işletme sahibi Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ismini bilmediği turistten şikayetçi oldu. Sahte para şikayeti üzerine harekete geçen Marmaris Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 300 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyen ekipler, şüphelinin konakladığı oteli ve kimliğini tespit etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile düzenlenen operasyonda, şüphelinin kaldığı apart otel odasında arama yapıldı. Yapılan aramada 37 adet sahte 20 pound ele geçirilirken, yakalanan ve İngiliz vatandaşı olduğu tespit edilen J.A.C., çeşitli iş yerlerinde bu paralardan kullandığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 25 Nisan günü adliyeye sevk edilen İngiliz turist, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildi. Emniyet yetkilileri, başka mağdurların da olma ihtimaline karşı şikayetlerin değerlendirileceği bildirildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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