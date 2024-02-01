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Marmaris'te işyerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te işyerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı

Marmaris\'te işyerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Taşhan Sanayi Sitesi'nde bir işyerine yapılan silahlı saldırının ardından jandarma ekipleri iki şüpheliyi yakaladı. Saldırıya uğrayan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

01.02.2024 15:41
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde bir işyerine silahla saldırıda bulunulmasının ardından yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.

Olay dün akşam saatlerinde Taşhan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ ve B.İ isimli iki kişi daha önceden bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadıkları M.A nın işyerine gelerek silahla saldırdı. İşyerinde olan M.A ve Y.P isimli şahıslar yaralandı, olayı görenlerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine Taşhan Sanayi Sitesi'ndeki işletmeye çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi geldi. Marmaris Merkez Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettikleri saldırganları kaçtıkları yerde kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti.

Saldırıya uğrayan M.A ve Y.P isimli şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve ilçedeki bir hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Jandarmanın yakaladığı A.İ ve B.İ karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaris'te işyerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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