Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde bir işyerine silahla saldırıda bulunulmasının ardından yapılan çalışmalarda jandarma ekipleri iki şüpheliyi yakaladı.
Olay dün akşam saatlerinde Taşhan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.İ ve B.İ isimli iki kişi daha önceden bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadıkları M.A nın işyerine gelerek silahla saldırdı. İşyerinde olan M.A ve Y.P isimli şahıslar yaralandı, olayı görenlerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine Taşhan Sanayi Sitesi'ndeki işletmeye çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi geldi. Marmaris Merkez Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettikleri saldırganları kaçtıkları yerde kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti.
Saldırıya uğrayan M.A ve Y.P isimli şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve ilçedeki bir hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Jandarmanın yakaladığı A.İ ve B.İ karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyeden tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. - MUĞLA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te işyerine silahlı saldırı: İki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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