Marmaris'te Tekne Kazası: Kayıp 35 Yaşındaki Adam Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Marmaris'te Tekne Kazası: Kayıp 35 Yaşındaki Adam Aranıyor

Marmaris'te kiraladıkları tekne alabora oldu, 35 yaşındaki Barış Kaya kayboldu. Aile perişan.

08.11.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te dolaşmak için çıktıkları tekne gezisi hayatlarını kararttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Kaya ailesi, 6 Ekim'de koyları dolaşmak için kiraladıkları teknenin alabora olduğunu ve kazadan sonra 35 yaşındaki Barış Kaya'ya ulaşamadıklarını iddia etti.

Marmaris'te klima tamirciliği yapan 35 yaşındaki Barış Kaya, eşi Gizem Kaya, kız kardeşi ve bir arkadaşlarıyla birlikte 6 Ekim Pazar günü deniz keyfi yapmak için tekne kiraladı. Marmaris Körfezi'ne açılan aile, daha sonra Turunç'a gidip alışveriş yaptı. İddiaya göre dönüş yolunda arızalanan tekne, büyük bir dalga ile alabora oldu. Barış Kaya grubun yanından ayrılırken, diğerlerini karşılaştıkları bir yolcu gemisi aldı. İddiaya göre Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınan grup, Kos Adası'na götürüldü.

"Teknemiz arıza yapınca dev dalga bizi düşürdü"

Amaçlarının yurt dışına gitmek olmadığını sadece deniz keyfi yapmak olduğunu ifade eden Gizem Kaya, "Pazar günü olması sebebi ile hava da güzeldi. Azmak'tan eşimin tanıdığı birinden tekne kiraladık, tekne ile açıldık. Sonra İçmeler'den eşimin bir arkadaşını aldık. Görümcem, ben, eşim ve eşimin arkadaşı dört kişi önce Turunç'a gittik, orada yiyecek içecek alışverişi yaptık. Teknede aldıklarımızı yedikten sonra dönmek istedik ancak tekne çalışmadı, saatlerce orada bekledik. Dev bir dalga geldi, teknemizi alabora etti. Bende can yeleği vardı, diğerlerinde yoktu. Eşim önce yanımızdaydı, sonra arkadaşı olan Abbas isimli şahsı almak için yanımızdan ayrıldı. Biz bir müddet yüzdük, bir yolcu gemisi bizi aldı. Yunan karasularına girmişiz, bilmiyorduk. Yunan Sahil Güvenliği bizi gemiden alarak Kos Adası'na götürdü. Orada karakolda 3 gün kaldık, oradan göçmenleri tuttukları kampa götürdüler. Ancak eşim yine yanımızda değildi, en son gören arkadaşı sırtına çantayı alıp yardım çağırmak için açıldığını söyledi. Kayınvalidem gelip, beni ve görümcemi kamptan aldı evimize getirdi. Eşimden hiçbir haber alamadık, perişan olduk" şeklinde konuştu.

Göçmen kaçakçılığı suçlaması ile hakkında açılan davanın devam ettiğini ve denetimli serbest kaldığını belirten Gizem Kaya, amaçlarının kaçmak olmadığını, çocuklarının olduğunu, onları almadan zaten hiçbir yere gidemeyeceklerini söyledi.

"Ne olur oğlumu bulun"

Barış Kaya'nın annesi Emine Kaya ise kayıp olan oğlu için her yere başvurduğunu, üç günlük vize alarak Kos ve Rodos adalarına gittiğini, oradan kızını ve gelinini alıp geldiğini ifade etti. Oğlunu en son Marmaris'ten çıktığı noktada gözyaşları içinde bekleyen anne, o gün yaşadıklarını da şöyle anlattı:

"O gün gezmeye çıktıklarını söylediler. Kamerada kendilerini gösterdi bana. Ben de denizden korktuğum için dalga gördüğümü fark ettim. 'Oğlum, kızım, oradan çıkın, eve dönün' dedim. 'Anne korkma' dedi, 'Böyle bir dalga yok. Biz burada eğleniyoruz, herhangi bir şey yok' dedi. Ama ben yine de sık sık aramaya başladım. Sonra gece saat 22.30 oldu, tekrar aradım. Bu arada sık sık arıyordum. Gece 1'e çeyrek kala tekrar aradım kızımı. Bu sefer oğlum telefona çıktı, 'Anne Hülya kendini denize attı' dedi, sonra tekrar kapattı telefonu. Tekrar aradım. Oğlum, 'Anne, sahil güvenliği ara teknemiz battı. Anne, kurtar bizi."

Emine Kaya, "Oğlumu bulamıyorum. Yunanistan'a iki kez gittim, yetkililere gittim, her yere gittim. Oğlum yok, oğlumu bulamıyorum. Benim oğluma bir şey olmadı, onların elinde. Çok gezdim, her yeri aradım. Cesedi yok, hiçbir iz yok. Cezaevlerine girdim, her yere gittim. Oğlum yok. Allah rızası için oğlumu bulun, ne olur" dedi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Barış Kaya, Kos Adası, Marmaris, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Muğla, Yaşam, Kaza, Kos, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Tekne Kazası: Kayıp 35 Yaşındaki Adam Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
17:36 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu 20 Yıl Sonra Kayıp Kız Kardeşler Bulundu
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 22:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Tekne Kazası: Kayıp 35 Yaşındaki Adam Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.