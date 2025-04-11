Marmaris\'te Tırın Altında Kalan Kadın Yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken dönüş yapan tırın altında kalan 57 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris eski Datça yolu üzerindeki hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.K., aynı istikamette ilerleyen ve dönüşe yapmak isteyen tırın kör noktasında girince dorsenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edilen M.K. ileri tetkik ve tedavi amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA