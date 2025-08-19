Marmaris\'te Trafik Cezaları Birikiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürücülere kesilen trafik cezaların önemli bir kısmı muhtarlıklarda birikmeye başladı. Özellikle Siteler Mahallesi Muhtarlığı'nda zarflar masa üstünde üst üste yığılırken, mahalle muhtarı Gülizar Pekpak hem vatandaşlara hem de sürücülere uyarılarda bulundu.

Nüfusa göre en çok motosiklet kullanılan Marmaris'te Siteler Mahallesi Muhtarı Muhtar Pekpak "Vatandaşlarımız zaten ekonomik sıkıntı içinde. Bir de ceza ödemek zorunda kalmasınlar. Hele motosiklet kullanan gençlerimiz mutlaka kasklarını taksın. Bu sadece ceza meselesi değil, can güvenliği için öncelikli" diyerek, cezaları almak için muhtarlığa gelenlere de sık sık kurallara uymanın önemini hatırlattığını söyledi.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ise Marmaris'in yoğun bölgelerinde, kask, hız ve emniyet kemeri denetimlerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, trafik kurallarına uymanın kazaları önleyeceğini ve sürücülerin hem kendi hem de başkalarının hayatını riske atmaması için kuralları uyması gerektiğini belirttiler. - MUĞLA