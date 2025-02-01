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Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu

Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu

Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı, 1 tutuklandı, 2 serbest bırakıldı.

01.02.2025 19:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen üç kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yakalanırken, şahıslardan birisi tutuklandı.

Marmaris Gölenye Mahallesinde ikamet eden M.Ö., K.Ö. ve D.Ö. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisinin alınması üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikametinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 105 gram kubar esrar, 10 gram reçina esrar, 5 gram metamfetamin, 12 adet uyuşturucu hap, 10 paket hibrit kenevir tohumu, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, iklimlendirme cihazı ve muhteviyatı, 15 adet içerisinde likit esrar olan elektronik sigara, 50 adet içerisinde likit esrar olan elektronik sigara kiti, 101 sayfa 400 kullanımlık likit esrar emdirilmiş sigara ucu, 60 litre el yapımı rakı, 21 litre bandrolsüz viski, hassas terazi, elektronik terazi, ruhsatsız otomatik av tüfeği, 50 adet fişek, 14 bin TL suçtan elde edilen para, 12 bin pound suçtan elde edilen para, Bin 450 Euro suçtan elde edilen para ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, ikisi serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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