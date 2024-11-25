Marmaris\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sarp arazideki makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Bozburun Mahallesi'ndeki sarp arazideki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler karayolu ulaşımının olmadığı yangın bölgesine metrelerce hortum sererek yangına karadan müdahale etmeye başladı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA