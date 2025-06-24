Marmaris\'te Yangın Paniği

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Adaağzı mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına, bir tekneden atıldığı öne sürülen işaret fişeğinin neden olduğu iddia edilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris merkeze yakın Adaağzı mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda başladı. Alevlerin ormanlık alana ulaşma riski üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir otelin önünde demirleyen tekneden kazayla ateşlendiği belirtilen işaret fişeği, otluk alana düşerek yangına yol açtı. Tekne çalışanlarının, yangını fark ettikten sonra söndürme çalışmalarına da katıldıkları ve yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını ifade ettikleri öğrenildi. - MUĞLA