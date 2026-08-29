Marmaris\'te Yaralıya Sahil Güvenlik Müdahalesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden özel teknede yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.