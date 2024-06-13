Marmaris'te Zincirleme Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden gencin kask takmadığı belirlendi. Gece yarısı meydana gelen kazada, motosiklet sürücülerinden Ali A. (24) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer motordakiler hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaskın önemi bir kez daha gündeme geldi

İlginç kaza; Marmaris merkezden İçmeler Mahallesi'ne seyir halinde olan Ali A.'nın motosikletinin, İçmeler Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Ali A.yönetimindeki motosiklet arkasındaki yolcusu ile birlikte düştü. Arkadan gelen diğer motosiklet de kaza yaparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazazedeleri hızla ilçedeki hastanelere ulaştırdı.

Kazanın ardından 17 yaşındaki C.D. ve 22 yaşındaki yolcu M.A., hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali A., doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ali A.'nın kaza sırasında kask takmadığı belirlendi.

96 bin nüfuslu Marmaris ilçesinde son 20 günde meydana gelen 4. ölümlü motosiklet kazası olarak kayıtlara geçti. İlçe genelinde kask kullanımı konusundaki ihlallerin kazalarda ölümleri artırdığı belirtildi. - MUĞLA