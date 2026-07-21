Marmaris'te zirai alan yangını kontrol altında - Son Dakika
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Marmaris'te zirai alan yangını kontrol altında

Marmaris\'te zirai alan yangını kontrol altında
21.07.2026 18:38  Güncelleme: 18:40
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Karaca Mahallesi'nde çıkan zirai alan yangını, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 7 dönüm alan kül oldu, yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan zirai alan yangını orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaca Mahallesi'ndeki zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hava ve kara mücadelesi ile alevlerin kısa sürede kontrol altına alınan yangında 7 dönüm zirai alan yandı.

Ekipler ve vatandaşların yoğun çalışması ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Marmaris, 3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te zirai alan yangını kontrol altında - Son Dakika

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