Marmaris\'te zirai alan yangını kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan zirai alan yangını orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karaca Mahallesi'ndeki zirai alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hava ve kara mücadelesi ile alevlerin kısa sürede kontrol altına alınan yangında 7 dönüm zirai alan yandı.

Ekipler ve vatandaşların yoğun çalışması ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA