Marsilya'da Rus Konsolosluğu'nda Patlama

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Fransa'nın Marsilya ketindeki Rusya başkonsolosluğunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Fransa'nın Marsilya kentindeki Rusya Başkonsolosluğunda yerel saatle 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine 30 itfaiyeci ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik kordonuna alındı. Ön soruşturmaya göre konsolosluğun bahçesine kimliği belirsiz kişiler tarafından iki molotof kokteyli atıldı. Konsolosluk yakınlarında ise çalıntı bir araç tespit edildi. Yerel kaynaklara göre olayda yaralanma ve can kaybı bildirilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Marsilya'da Başkonsolosluğu arazisindeki patlamalar, bir terör saldırısının tüm belirtilerini taşıyor" ifadesini kullanarak, Fransa'dan kapsamlı soruşturma başlatılmasını talep etti. - MARSİLYA