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Masaj ve SPA salonlarına operasyon

HATAY - Hatay'da masaj salonlarında çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı. Denetimlerde; Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı, Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşılmış ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.